Могерини: Саммит ЕС и стран "Восточного партнерства" пройдет 15 октября

16 июля 2018 18:32 (UTC+04:00)

Очередной саммит Евросоюза (ЕС) и стран программы ЕС "Восточное партнерство" пройдет 15 октября.

Об этом сообщила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"15 октября состоится саммит со всеми шестью странами "Восточного партнерства", - сказала она.

"Восточное партнерство" - запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

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