Президент Ильхам Алиев назначил членов Попечительского совета Фонда знаний

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджана.
Согласно распоряжению, членами Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджана назначены:
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Гасанов Али Магомедали оглу
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помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведущий отделом
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Байрамов Джейхун Азиз оглу
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министр образования Азербайджана
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Гараев Абульфас Мурсал оглу
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министр культуры Азербайджана
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Рагимов Азад Ариф оглу
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министр молодежи и спорта Азербайджана
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Гусейнова Хиджран Кямран гызы
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председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана
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Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу
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председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана
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Амашев Афлатун Ахмед оглу
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председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса
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