Президент Ильхам Алиев назначил членов Попечительского совета Фонда знаний

16 июля 2018 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджана.

Согласно распоряжению, членами Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджана назначены:

Гасанов Али Магомедали оглу

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помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведущий отделом

Байрамов Джейхун Азиз оглу

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министр образования Азербайджана

Гараев Абульфас Мурсал оглу

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министр культуры Азербайджана

Рагимов Азад Ариф оглу

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министр молодежи и спорта Азербайджана

Гусейнова Хиджран Кямран гызы

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председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана

Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу

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председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана

Амашев Афлатун Ахмед оглу

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председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса

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