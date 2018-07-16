Президент Ильхам Алиев назначил членов Попечительского совета Фонда знаний

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджана.

Согласно распоряжению, членами Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджана назначены:

Гасанов Али Магомедали оглу - помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведущий отделом Байрамов Джейхун Азиз оглу - министр образования Азербайджана Гараев Абульфас Мурсал оглу - министр культуры Азербайджана Рагимов Азад Ариф оглу - министр молодежи и спорта Азербайджана Гусейнова Хиджран Кямран гызы - председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу - председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Амашев Афлатун Ахмед оглу - председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса

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