Президент Ильхам Алиев ужесточает контроль в сфере снабжения электрической и тепловой энергией, а также газом

16 июля 2018 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана подписал указ об утверждении порядка осуществления контроля в сфере снабжения электрической и тепловой энергией, а также газом.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом, обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента Азербайджана. С привлечением местных и зарубежных экспертов, а также международных консультационных компаний в течение девяти месяцев подготовить нижеследующие документы и предоставить об этом информацию Президенту Азербайджана:

- порядок установки электрических установок

- порядок технической эксплуатации электрических и тепловых установок

- порядок техники безопасности при эксплуатации электрических и тепловых установок

- порядок ведения подготовительных работ в осенне-зимний период в сфере снабжения электрической и тепловой энергией, а также газом

- порядок осуществления финансирования, создания, сохранения, использования, учета запасов топлива.

Кабмин должен держать под контролем приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении.

Министерство энергетики должно решить вопросы, вытекающие из этого указа. Министерство юстиции должно обеспечить приведение в соответствие с этим указом актов нормативного характера и нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабмин.

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