Причастные к гянджинским событиям никогда не добьются своих коварных намерений - депутат

БАКУ /Trend/ - События, которые произошли в Гяндже, были направлены против азербайджанского народа, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Рзаев отметил, что эти события никак нельзя оправдать.

«Все осуждают действия лиц, которых какие-то силы вовлекли в провокацию. Потому что этими действиями они пытались нарушить общественно-политическую стабильность в стране. Призывать людей к нарушению стабильности, беспорядкам, незаконным сборищам - это преступление, это противоречит законам Азербайджана», - сказал Рзаев.

Депутат добавил, что правоохранительные органы должны серьезно расследовать этот вопрос, и те, кто организовал и совершил эти действия, должны ответить перед законом.

«Азербайджан - одна из стабильных стран. Однако некоторые силы завидуют этому, поэтому посредством группы лиц в Азербайджане пытаются нарушить общественную стабильность», - сказал Рзаев.

По его словам, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании, проведенном 13 июля с участием руководителей правоохранительных структур, преступники и те, кто стоит за ними, никогда не смогут добиться своих коварных намерений.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей погибли два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате решительных действий сотрудников полиции были задержаны и приведены в Главное управление полиции Гянджи 40 человек, остальные сбежали. Порядок в центре города был полностью восстановлен в течение 30 минут.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, восемь человек были объявлены в розыск.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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