События в Гяндже показали, что внешние силы не смогут свернуть Азербайджан с пути - депутат

БАКУ /Trend/ - События в Гяндже показали, что внешние силы и их приспешники не смогут оказать влияние на Азербайджан, свернуть его с пути.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гасымлы.

По его словам, в стране существует единство народа и власти.

«Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании, проведенном с участием руководителей правоохранительных органов, понравилась всем. Потому что народ хочет жить в мирных, спокойных условиях, в условиях безопасности. Сегодня Азербайджан - одна из самых стабильных и безопасных стран. Все, чего мы достигли, достигнуто благодаря безопасности. Естественно, что эту стабильность создают государственная политика и народ. Народ рядом с Азербайджанским государством», - сказал Гасымлы.

Депутат отметил, что совершившие преступление в Гяндже должны предстать перед законом и правосудием. «Они должны быть наказаны, чтобы другим был неповадно», - сказал он.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей погибли два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате решительных действий сотрудников полиции были задержаны и приведены в Главное управление полиции Гянджи 40 человек, остальные сбежали. Порядок в центре города был полностью восстановлен в течение 30 минут.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, восемь человек были объявлены в розыск.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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