Гянджинские события не связаны с исламом - шейхульислам

БАКУ /Trend/ - События в Гяндже – это спланированный террор против государственных деятелей, а также против людей, охраняющих общественный порядок.

Об этом на совещании, организованном Управлением мусульман Кавказа (УМК) в комплексе «Имамзада» в Гяндже, сказал председатель управления шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

«Есть силы, которые недолюбливают Азербайджан, его политику, укрепляющийся имидж, не воспринимают достигнутые им успехи», - сказал шейхульислам.

Пашазаде считает, что к событиям причастны приспешники армян.

«Когда я в последний раз встречался с Гарегином, то сказал ему, что вы совершаете столько провокаций против Азербайджана, на что он мне ответил: вы стремительно развиваетесь, вы богатое государство. То есть, косвенно он признался, что Армения совершает провокации против Азербайджана», - сказал Пашазаде.

Председатель УМК добавил, что верующие Азербайджана осуждают покушение на главу Исполнительной власти Гянджи. «Гибель двух сотрудников полиции, которые стояли на страже людей, еще раз показала, что это было целенаправленное, спланированное событие и дело рук сил, пытающихся создать беспорядки в стране и недолюбливающих Азербайджан», - сказал глава УМК.

Пашазаде добавил, что совершившие этот теракт прикрываются исламом.

«Эти события не связаны с исламской религией. Террорист никогда не может быть богобоязненным, верующим человеком. Если кто-то прибегает к террору, покушается на чью-то жизнь, то он далек от религии и против него должны быть приняты меры», - сказал Пашазаде.

Напомним, что 3 июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время, в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, восемь человек были объявлены в розыск.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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