Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Габалинском районе

17 июля 2018 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых в Габалинском районе.

Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых, соединяющей восемь населенных пунктов с населением 11 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 6,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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