Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда на 2017 г. (Версия 2)

17 июля 2018 20:03 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия в 19:21)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на 2017 год.

Доходы бюджета фонда на 2017 год составили 12,137 миллиарда манатов, расходы – 11,015 миллиарда манатов.

Доходная часть бюджета SOFAZ исполнена на 112,2 процента, расходная - на 72,3 процента.

В структуре доходов большая часть пришлась на чистые доходы от продажи приходящихся на долю Азербайджана углеводородов (11,029 миллиарда манатов) и на доходы, полученные от управления валютными активами Госнефонда (1,083 миллиарда манатов).

Большую часть расходов составили трансферты в государственный бюджет Азербайджана (6,1 миллиарда манатов), на трансферты в Центральный банк страны с целью обеспечения макроэкономической стабильности пришлось 3,95 миллиарда манатов, на финансирование доли Азербайджана в проекте строительства нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции - 735,422 миллиона манатов).

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