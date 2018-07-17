Иностранцам станет проще выучить азербайджанский язык

17 июля 2018 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о ряде мер по обеспечению более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве.

В распоряжении отмечается, что данные меры направлены на обеспечение более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве, повышение доступности обучения для лиц, проявляющих интерес к азербайджанскому языку, облегчение процесса обучения.

Министерству иностранных дел, министерству образования, министерству транспорта, связи и высоких технологий и Национальной академии наук Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по применению, механизмам проведения и сроках выполнения проекта «Электронная платформа азербайджанского языка для иностранцев» и представить данные предложения в Кабинет министров.

Кабинету министров поручено провести оценку данных предложений на основе анализа международного опыта, законодательства Азербайджана и представить прогнозы о целесообразности применения проекта, необходимых финансовых средствах для его проведения, финансовых источниках, предложениях по механизмам выполнения проекта, результатах его проведения Президенту Азербайджана не позднее первого декабря 2018 года, в случае необходимости, на основе обращения министерства иностранных дел, обеспечить участие в подготовке предложений других государственных органов и структур, решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с первого августа 2018 года.

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