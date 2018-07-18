В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

На площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Италии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Италии Серджо Маттареллу.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Италии.

Президент Ильхам Алиев и Президент Италии Серджо Маттарелла прошли перед строем почетного караула.

Президент Италии поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Италии и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Серджо Маттарелле, члены делегации Италии – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Президенты Азербайджана и Италии сфотографировались для официального фото.

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