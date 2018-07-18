В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии один на один (ФОТО)

18 июля 2018 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Италии Серджо Маттареллой один на один.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в политическом, экономическом и других направлениях. Была выражена уверенность в том, что официальный визит Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан внесет свой вклад в расширение наших связей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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