Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Италия, как председатель ОБСЕ, может сыграть активную роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду в совместном с Президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

«Я проинформировал господина Президента о конфликте, выразил позицию Азербайджана по нынешнему состоянию переговоров. Мы хотим, чтобы этот конфликт был скоро решен на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что признанные международным сообществом исторические земли Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих районов долгие годы находятся под оккупацией Армении.

"В результате этой оккупации и политики этнической чистки 20 процентов наших земель находятся под оккупацией, и более одного миллиона азербайджанцев живут как вынужденные переселенцы, беженцы. Против нашего народа были совершены военные преступления. На оккупированных землях уничтожены наши исторические, религиозные памятники. ОБСЕ дважды направляла на оккупированные территории миссию по изучению фактов. В докладах этих миссий указано, что все исторические памятники, инфраструктурные объекты разрушены Арменией. Для решения конфликта есть правовая основа. Совет безопасности ООН 25 лет назад принял четыре резолюции. В этих резолюциях говорится, что армянские вооруженные силы должны незамедлительно и безоговорочно выведены с оккупированных территорий. Эти резолюции в силе, и должно быть обеспечено исполнение этих резолюций. К сожалению, Армения долгие годы не признает эти резолюции, продолжает свою захватническую политику, и хочет сохранить статус-кво. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, непосредственно занимающиеся этим вопросом, неоднократно заявляли на уровне президентов, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Мы поддерживаем эту позицию, и считаем, что в скором времени должны быть предприняты шаги для решения конфликта, оккупационные силы Армении должны быть выведены с наших исторических земель», - заявил глава государства.

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