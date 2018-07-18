Президенты Азербайджана и Италии приняли участие в открытии полипропиленового завода в Сумгайыте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду на территории Сумгайытского химико-промышленного парка состоялось открытие полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer.

В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с визитом в Азербайджане Президент Италии Серджо Маттарелла.

Президент Ильхам Алиев и Президент Серджо Маттарелла выступили на мероприятии.

Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент компании Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато.

Президенты Азербайджана и Италии были проинформированы о заводе.

Главы государств посмотрели производимую продукцию.

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