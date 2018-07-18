Президент Ильхам Алиев: Азербайджан для Италии, Италия для Азербайджана - очень надежные партнеры (версия 3)

Первая версия опубликована в 14:48

БАКУ /Trend/ - Азербайджан для Италии, Италия для Азербайджана являются очень надежными партнерами.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду в совместном с Президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы в Баку.

«Сегодня мы обсудили связи между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС). У Италии очень положительная роль и позиция по этим вопросам. Надеюсь, что в ближайшем будущем между Азербайджаном и ЕС будет подписано новое соглашение. Над соглашением работают, и мы подписали, приняли декларации о стратегическом партнерстве со странами-членами ЕС. Такие декларации были приняты с девятью странами, в том числе и с Италией. В 2014 году между Азербайджаном и Италией была принята Декларация о стратегическом партнерстве», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это очень серьезный политический документ.

«В действительности, он показывает и определяет наше отношение друг к другу и формат дальнейшего сотрудничества. Что касается двусторонних связей, то, как я отметил, мы стратегические партнеры, наши политические связи на высоком уровне, и наглядным примером тому является официальный визит Президента Италии в Азербайджан. Италия является для нас первым торговым партнером. Азербайджан в большом объеме отправляет свою нефть в направлении Италии, существует очень хорошее сотрудничество в энергетической сфере. Уверен, что в будущем это сотрудничество будет углубляться. В настоящее время Азербайджан совместно со странами-партнерами успешно реализует проект «Южный газовый коридор». Это проект стоимостью в 40 миллиардов долларов, большая его часть выполнена. Официальное открытие "Южного газового коридора" состоялось в этом году в Баку. В городе Эскишехир состоялось открытие проекта TANAP, составляющего его большую часть. То есть, работы в этом направлении идут успешно, и это играет в то же время важную роль в развитии отношений Азербайджана и ЕС», - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане успешно функционируют итальянские компании.

«Итальянская компания приняла активное участие в строительстве открываемого сегодня полимерного завода. В Азербайджане действуют многие итальянские компании. Мы сегодня говорили и по этому вопросу, и я сказал Президенту Маттаралле, что в Азербайджане для итальянских компаний открыты все двери, мы знаем их уровень, это компании, обладающие очень высокими технологиями. Они реализовали много проектов в строительном секторе, в сфере сельского хозяйства, сфере тяжелой промышленности Азербайджана и выполнили их на очень высоком уровне. Естественно, что проводимые встречи и итало-азербайджанский бизнес-форум, в котором мы будем участвовать завтра, откроют перед нами новые возможности. Потому что стремительное промышленное и экономическое развитие Азербайджана требует, чтобы были завезены новые технологии. Естественно, в первую очередь нам хотелось бы закупать и поставлять эти технологии из дружественных стран. Сегодня мы обменялись с Президентом Серджо Маттареллой мнениями о сотрудничестве в сферах культуры, образования и в заключение переговоров пришли к такому решению, что у нас нет никаких разногласий во мнениях в связи с вопросами, находящимися сегодня на повестке дня. Наши мнения по всем вопросам совпадают. Азербайджан для Италии, Италия для Азербайджана - очень надежные партнеры. Уверен, что после этого визита наши связи еще больше окрепнут и впредь мы будем очень плодотворно сотрудничать на протяжении долгих лет», - сказал глава государства.

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