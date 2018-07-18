Серджо Маттарелла: Италия поддерживает борьбу Азербайджана с угрозами, порождаемыми радикализмом (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Италия поддерживает борьбу, которую ведет Азербайджан с угрозами, порождаемыми радикализмом.

Об этом, в частности, Президент Италии Серджо Маттарелла сказал в среду в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы в Баку.

Серджо Маттарелла отметил, что Италия приветствует светскость Азербайджана и уважение к религиозной толерантности.

«Итальянская сторона поддерживает борьбу Азербайджана с угрозами, порождаемыми радикализмом. В ходе бесед мы также обменялись мнениями по борьбе с терроризмом и путями незаконной торговли, наши мнения совпадают», - сказал Маттарелла.

Президент Италии отметил, что в ходе визита в Азербайджан был проведен широкий обмен мнениями о стратегическом сотрудничестве и сотрудничестве в коммерческой сфере.

«Помимо нашего совершенного сотрудничества в энергетической сфере мы поговорили о возможности сотрудничества и в других сферах, об их важности. Мы говорили о деятельности итальянских компаний в Азербайджане. Мы ценим усилия итальянской стороны и азербайджанской стороны по "Южному газовому коридору" и заявляем, что обе стороны постараются найти пути решения вопросов, представляющих общий интерес. Потому что "Южный газовый коридор", а также регион Каспийского моря, газ Каспийского моря очень важны для Европы», - сказал Президент Италии.

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