Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в среду.

В ходе беседы министры оценили официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан как показатель высокого уровня политического диалога и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Мамедъяров подчеркнул, что встреча Президента Италии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках первого визита в страну и обсуждения станут важным толчком для поощрения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, культурной, научно-образовательной и других сферах.

Важно, сказал глава МИД Азербайджана, чтобы Италия уделяла внимание переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, учитывая, что в этом году Италия будет осуществлять функции действующего председателя ОБСЕ.

Мамедъяров напомнил, что все мировое сообщество поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ и этот конфликт должен быть решен на этих принципах и согласно требованиям резолюций СБ ООН.

Напомнив, что Италия основной торговый партнер Азербайджана, Мамедъяров выразил уверенность в том, что запуск "Южного газового коридора" будет служить дальнейшему развитию связей.

Энцо Моаверо-Миланези сказал, что Италия поддерживает расширение сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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