Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга

18 июля 2018 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга.

Указом утверждены устав и структура Службы финансового мониторинга.

Общее число сотрудников Службы составляет 55 штатных единиц, уставный фонд Службы - 10 тысяч манатов.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства, привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента, проконтролировать приведение нормативно-правовых актов органов центральной исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении.

В течение трех дней после вступления в силу указа Служба для прохождения государственной регистрации должна обратиться в министерство по налогам Азербайджана в порядке, определенном законом "О государственном реестре и государственной регистрации юридических лиц".

Министерство финансов должно в течение одного месяца обеспечить финансирование указанной суммы.

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