Президенты Азербайджана и Италии ознакомились в Центре Гейдара Алиева с выставкой "Сокровище вечности" (ФОТО) (версия 2)

19 июля 2018 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в четверг состоялось открытие выставки "Сокровище вечности", посвященная великому сыну азербайджанского народа, полководцу и поэту Шаху Исмаилу Хатаи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла ознакомились с выставкой.

Выставка организована при поддержке Фонда Гейдара Алиева, флорентийской галереи Уффици, Центра Гейдара Алиева, министерства культуры и туризма Италии и посольства Италии в Азербайджане.

Затем состоялось ознакомление с выставкой «Мини Азербайджан» в Центре Гейдара Алиева. Один из экспонатов является макетом территории «Baku Expo 2025». Здесь представлен план территории в 295 гектаров.

Президент Италии Серджо Маттарелла остался доволен знакомством с выставками в Центре Гейдара Алиева.

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