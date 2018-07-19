Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень стабильная страна с политической и экономической точки зрения

19 июля 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень стабильная страна как с политической, так и с экономической точки зрения.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг в ходе прошедшего в Баку в Центре Гейдара Алиева азербайджано-итальянском бизнес-форуме, в котором принял участие находящийся с официальным визитом в стране Президент Италии Серджо Маттарелла.

По словам главы государства, общее экономическое развитие Азербайджана очень положительное и успешное.

"Касаясь торгового оборота - Италия является для Азербайджана торговым партнером номер один. Однако мы должны признать, что в основе этого стоит нефтяной фактор. Потому что Азербайджан большую часть нефти отправляет в направлении Италии, и таким образом товарооборот исчисляется большими цифрами. А мы хотим, чтобы наш товарооборот был многогранным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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