Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Института международных связей Франции (ФОТО)

19 июля 2018 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Париже встретился с исполнительным председателем Института международных связей Франции Тьерри де Монбриалем.

Тьерри де Монбриаль с удовлетворением вспомнил встречи с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым во Франции и Азербайджане, с Президентом Ильхамом Алиевым во Франции.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

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