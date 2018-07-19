Между Азербайджаном и Францией имеются хорошие возможности для сотрудничества в военно-технической сфере (ФОТО)

19 июля 2018 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Париже встретился председателем и генеральным директором группы Naval Эрве Гию.

На встрече были проведены обсуждения о сотрудничестве Азербайджана и Франции в военно-промышленной сфере.

Председатель и гендиректор группы Naval Эрве Гию предоставил главе государства информацию о деятельности возглавляемой им компании.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за информацию.

В ходе беседы было отмечено, что между Азербайджаном и Францией имеются хорошие возможности для сотрудничества в военно-технической сфере и в настоящее время с французской стороной идет работа над конкретными проектами.

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