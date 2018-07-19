Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с главой компании TOTAL (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Париже с председателем и генеральным исполнительным директором компании TOTAL Патриком Пуянне.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с разработкой и развитием газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Были обсуждены возможности участия компании TOTAL в разработке месторождений природного газа «Умид-Бабек» в азербайджанском секторе Каспия.

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