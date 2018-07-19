Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Париже с генеральным исполнительным директором группы SUEZ Жаном Луи Шасодом.

На встрече говорилось об участии компании SUEZ в нескольких проектах по очистке питьевой воды в городах Баку и Сумгайыт. Президент Ильхам Алиев отметил, что население Азербайджана увеличивается, коснулся важности этих проектов, подчеркнул их стратегическое значение.

В ходе беседы были рассмотрены предложения в этой области, состоялся обмен мнениями о предстоящем сотрудничестве.

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