Серджо Маттарелла: Италия может стать надежным партнером Азербайджана не только в сфере торговли (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Италия может стать для Азербайджана надежным партнером, на которого можно рассчитывать не только в торговом обмене, но и, помимо углеводородной сферы, в диверсификации его потенциала и экономической системы и развитии промышленных программ.

Об этом, в частности, Президент Италии Серджо Маттарелла сказал в четверг в ходе прошедшего в Баку в Центре Гейдара Алиева азербайджано-итальянского бизнес-форума, в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Диверсификация является одной из основных целей Азербайджана. Для поддержки этого Италия может предложить Азербайджану разнообразный опыт, технологии, умения и способности. Как видно из проектов, реализованных итальянскими предприятиями в последние годы, Италия обладает богатым наследием в энергетическом секторе, транспортировке углеводородов и химической промышленности в мировом масштабе. Вклад итальянских предприятий и итальянских технологий в нефтяную промышленность Азербайджана за последние 10 лет превышает 5 миллиардов евро. Вчера мы вместе с Президентом Ильхамом Алиевым принимали участие в открытии полипропиленового завода в Сумгайыте, - сказал Серджо Маттарелла.

Президент Италии добавил, что строительство данного завода было осуществлено по проекту компании Maire Tecnimont и SOCAR.

"Этот завод позволит Азербайджану развивать свою нефтехимическую промышленность и повысить экспортный потенциал. Это – очень важная цель по таким вопросам, как открытие новых рабочих мест и новых производственных отраслей, которые правительство Азербайджана считает приоритетными. Наряду с энергетическим сектором, Италия может вносить вклад и в другие отрасли. Так, Италия готова вносить вклад в развитие Азербайджана в таких сферах, как охрана, переоценка окружающей среды, развитие сельского хозяйства и трансформация перерабатывающей промышленности, инфраструктура, транспорт, логистика, строительство. Именно на это направлены некоторые документы, подписанные после вчерашних официальных переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым. Создание в Баку Итальяно-азербайджанского дизайнового центра в рамках академических связей между Миланским политехническим университетом и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства является моделью двустороннего сотрудничества, которую мы хотели бы видеть и в других сферах. Нам хотелось бы, чтобы эта модель использовалась и в рамках другого сотрудничества", - сказал Серджио Маттарелла.

Серджо Маттарелла отметил, что участие в нынешнем форуме итальянских компаний в широком составе, включая и достаточно известные в Италии малые и средние предприятия, является наглядным подтверждением того, какое важное значение страны придают развитию сотрудничества во всех отраслях экономики для дальнейшей структуризации и расширения связей.

"Хотел бы еще раз особо подчеркнуть деятельность малых и средних предприятий, их привлечение в Азербайджан. Надеюсь, что организованные вчера встречи смогли придать этой цели определенную форму и четкость, так как растущее взаимодействие между нашими экономиками должно развиваться параллельно с прогрессивным сбалансированием двусторонних экономических связей. В 2017 году Италия посредством двустороннего обмена и импорта большого количества углеводородов внесла существенный вклад в развитие Азербайджана. Азербайджан является для нас первым поставщиком нефти. Мы гордимся тем, что являемся абсолютно первым торговым партнером этой страны. Все это – результаты, заслуживающие уважения, в частности, отражающие широкое развитие в области итальянского экспорта, который высоко ценится в этой стране. Здесь на фоне потребностей Италии в импорте энергетических ресурсов нарушается баланс в целом ряде структурных аспектов, и в настоящее время, в период восстановления развития экономики Азербайджан может рассчитывать на партнерство Италии в программах развития и диверсификации экономики. В ходе вчерашних встреч было сформулировано это пожелание и состоялось обсуждение эффективных отраслей. Был проявлен интерес к проектам, связанным с переоценкой в сферах энергетики и охраны окружающей среды. В многосторонних рамках, подчеркнутых парижскими соглашениями, облегчив переход к более чистой энергии, мы можем и должны сделать еще больше для нашей планеты. Для такой богатой сырьем страны, как Азербайджан, это следует воспринимать как фактор промышленного динамизма и технологических инноваций. Мне известно, что правительство Азербайджана придает огромное значение сельскому хозяйству – отрасли, приоритетной для диверсификации экономики и развития различных регионов страны. Думаю, что это – дальновидный выбор, Италия, предлагая свой опыт и возможности в данной сфере, готова поддержать это дело", - сказал Президент Италии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.