Президент Ильхам Алиев: Инвестиционный климат в Азербайджане очень хороший, иностранные инвестиции защищаются на высоком уровне (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный климат в Азербайджане очень хороший, иностранные инвестиции гарантируются и защищаются в рамках закона на высоком уровне.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг в ходе прошедшего в Баку в Центре Гейдара Алиева азербайджано-итальянского бизнес-форума, в котором принял участие находящийся с официальным визитом в стране Президент Италии Серджо Маттарелла.

Глава государства отметил, что планов, связанных с промышленным и экономическим развитием Азербайджана, достаточно много.

"В Азербайджане очень быстро идет процесс индустриализации. Разумеется, нам нужны прекрасные, надежные, испытанные партнеры. Такими партнерами являются итальянские компании. Потому что они уже много лет связаны с Азербайджаном, обладают прекрасной репутацией и самыми высокими технологическими возможностями. Поэтому, считаю, что дальнейшее сотрудничество в экономической сфере должно осуществляться по нескольким направлениям. Мы приглашаем в Азербайджан итальянские компании, как на уровне президентов, так и на уровне правительственных структур. Считаю, что итальянские компании примут активное участие в будущих проектах, связанных с нашим промышленным развитием. Мы были бы рады, если бы итальянские компании вкладывали в Азербайджан больше инвестиций. Для этого имеются хорошие возможности. В Азербайджан вложены иностранные и местные инвестиции на сумму около 250 миллиардов долларов. Инвестиционный климат очень хороший, иностранные инвестиции гарантируются и защищаются в рамках закона на высоком уровне", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что итальянские компании работают в различных сферах Азербайджана в качестве подрядчиков, контракторов.

"В настоящее время мы видим это. Такое сотрудничество налажено в секторах строительства, инфраструктуры, тяжелой промышленности, сельского хозяйства, переработки. Однако я не считаю, что оно находится на должном уровне. Мы должны повысить данный уровень, и считаю, что деловые круги сегодня будут говорить об этом. Поэтому, считаю, что инвестирование и деятельность в качестве подрядчиков должны стать основными направлениями на предстоящие годы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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