Президент Ильхам Алиев: Италия и Азербайджан являются очень близкими друг другу дружескими и партнерскими странами (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Италия и Азербайджан являются очень близкими друг другу дружескими и партнерскими странами.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в четверг в Центре Гейдара Алиева совместно с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

"Уважаемый господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане и говорю "Добро пожаловать". Ваш визит имеет огромное значение. В ходе обсуждений, проведенных на состоявшихся вчера встречах, мы еще раз убедились в том, что Италия и Азербайджан являются очень близкими друг другу дружескими и партнерскими странами. В основе нашего партнерства лежат совместные интересы, одинаковое отношение к международным вопросам. Неслучайно несколько лет назад Италия и Азербайджан официально подтвердили свое стратегическое партнерство, была принята соответствующая декларация. Ваш визит в Азербайджан еще раз подтверждает наши связи стратегического партнерства. Вчера был проведен очень открытый, искренний обмен мнениями по ряду вопросов. Мы хотим, чтобы итальяно-азербайджанские связи и дальше развивались успешно и стремительно. Визит Президента придает мощный импульс развитию этих связей. Конечно, когда политические связи находятся на высоком уровне, деловые круги сразу же видят, осознают это и начинают предпринимать шаги. Наши политические связи – вчера мы провели с господином Президентом обмен мнениями об этом – находятся на высочайшем уровне. Могу сказать, что они совершенны, сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций очень позитивно", - отметил Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что разумеется, деловые круги должны использовать и используют эти возможности.

"Разумеется, деловые круги должны использовать и используют эти возможности. Наглядным примером этого является открытый нами вчера полипропиленовый завод. Это – прекрасное предприятие, которое мы создали вместе. Вчера я сказал господину Президенту Серджо Маттарелле, что это – современное технологическое произведение Италии в Азербайджане. Конечно, на примере этого завода мы видим сотрудничество между компаниями. Мы хотим, чтобы это сотрудничество в будущем углублялось, расширялось, чтобы осуществлялись новые проекты. Планов, связанных с промышленным и экономическим развитием Азербайджана, достаточно много. В Азербайджане очень быстро идет процесс индустриализации. Разумеется, нам нужны прекрасные, надежные, испытанные партнеры. Такими партнерами являются итальянские компании. Потому что они уже много лет связаны с Азербайджаном, обладают прекрасной репутацией и самыми высокими технологическими возможностями. Поэтому, считаю, что дальнейшее сотрудничество в экономической сфере должно осуществляться по нескольким направлениям. Мы приглашаем в Азербайджан итальянские компании, как на уровне президентов, так и на уровне правительственных структур. Считаю, что итальянские компании примут активное участие в будущих проектах, связанных с нашим промышленным развитием. Мы были бы рады, если бы итальянские компании вкладывали в Азербайджан больше инвестиций. Для этого имеются хорошие возможности. В Азербайджан вложены иностранные и местные инвестиции на сумму около 250 миллиардов долларов. Инвестиционный климат очень хороший, иностранные инвестиции гарантируются и защищаются в рамках закона на высоком уровне", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что итальянские компании работают в различных сферах Азербайджана в качестве подрядчиков, контракторов.

"В настоящее время мы видим это. Такое сотрудничество налажено в секторах строительства, инфраструктуры, тяжелой промышленности, сельского хозяйства, переработки. Однако я не считаю, что оно находится на должном уровне. Мы должны повысить данный уровень, и считаю, что деловые круги сегодня будут говорить об этом. Поэтому, считаю, что инвестирование и деятельность в качестве подрядчиков должны стать основными направлениями на предстоящие годы. Конечно, итальянские компании должны знать, в чем заключаются наши планы. Наши планы ежегодно публикуются, каждый год исполняется государственная инвестиционная программа, у нас есть пятилетние планы социально-экономического развития. Начиная с 2004 года эти программы публикуются, исполняются, в них указана вся работа, которая должна быть выполнена в Азербайджане. В них указаны инфраструктурные проекты, строительство социальных объектов по городам, даже поселкам и селам, все, что связано с технологическим развитием. Просто надо получить эту информацию. Считаю, что бизнес-форум сыграет позитивную роль и в предоставлении данной информации", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что общее экономическое развитие Азербайджана очень позитивно и успешно.

"Что касается торгового оборота, то Италия является для Азербайджана первым торговым партнером. Однако надо признать, что в основе этого лежит фактор сырой нефти. Так как Азербайджан больше всех транспортирует сырую нефть в направлении Италии, поэтому торговый оборот измеряется крупными цифрами. Мы же хотим, чтобы наш торговый оборот был диверсифицированным. Мы можем экспортировать в Италию и импортировать из Италии больше ненефтяной продукции. Поэтому в будущем мы обязательно должны рассмотреть вопросы диверсификации торгового оборота", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что за последние 15 лет Азербайджан очень успешно развивался с экономической точки зрения.

"За последние 15 лет экономика, то есть, валовой внутренний продукт, выросла в 3,2 раза. Считаю, что это рекорд в мировом масштабе. Думаю, еще более важным вопросом является то, что мы добились хороших показателей и в решении социальных вопросов. Безработица в Азербайджане резко сократилась и находится на уровне 5 процентов. Бедность сократилась примерно с 50 процентов до 5,4 процента. Наш внешний долг составляет всего 20 процентов валового внутреннего продукта. Валютные резервы Азербайджана равны валовому внутреннему продукту. То есть, все эти показатели свидетельствуют о позитивной макроэкономической ситуации. Ведущие международные структуры мира также высоко оценивают деятельность Азербайджана в этой области. В том числе Давосский всемирный экономический форум удостоил экономику Азербайджана по конкурентоспособности 35-го места в мире. Считаю, что это - прекрасный показатель. По другим подсчетам, к примеру, отчету того же Давосского форума, касающемуся развития инфраструктуры, Азербайджан занимает 26-е место в мире", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последние годы реализованы крупные инфраструктурные проекты, и Азербайджан занимает третье место среди развивающихся стран по индексу инклюзивного развития.

"Как вам известно, мы успешно реализовали крупные энергетические проекты. Мы соединяем моря. Соединили нефтепроводом Каспийское моря с Черным. Вслед за этим соединили нефтепроводом Каспийское море со Средиземным. Это исторические проекты. Мы, можно сказать, перекроили энергетическую карту Евразии и продолжаем делать это. А в настоящее время мы успешно реализуем проект "Южный газовый коридор". Хотелось бы вкратце сообщить и об этом. Южный газовый коридор состоит из четырех проектов. Вторая фаза разработки гигантского газового месторождения "Шахдениз" - этот проект завершился. Южно-Кавказский газопровод, по которому азербайджанский газ транспортируется в направлении Грузии. Трансанатолийский газопровод – TANAP - а это газопровод, проложенный через территорию Турции, и Трансадриатический газопровод - ТАР. Три из этих четырех проектов уже реализованы. В мае этого года в Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора, а в июне в Турции – проекта TANAP. Этот гигантский проект объемом финансов свыше 40 миллиардов долларов соединяет несколько стран, многие компании. Этот проект завершается, три из четырех проектов успешно реализованы. Таким образом, в ближайшее время азербайджанский газ займет свое место на пространстве Европейского Союза", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что другое важное направление связано с транспортом.

"С географической точки зрения мы не имеем выхода к открытым морям. Но, несмотря на это, мы создаем в Азербайджане международный транспортный и логистический хаб. Для этого проделана целенаправленная, многосторонняя работа. За последние 15 лет в Азербайджане создано 6 международных аэропортов. На железных дорогах внутри Азербайджана проводятся ремонтно-восстановительные работы. В мае этого года был сдан в эксплуатацию крупнейший в Каспийском бассейне морской торговый порт. В настоящее время его грузоперевалочная способность составляет 15 миллионов тонн, а в дальнейшем она достигнет 25 миллионов тонн. За последние 15 лет было проложено 15 тысяч километров магистральных дорог. Со всеми соседними странами нас связывают прекрасные новые дороги. В октябре прошлого года была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азербайджан с Турцией. Таким образом, через территорию Азербайджана открыта самая короткая дорога из Азии в Европу и обратно. Если традиционный морской путь занимал 30-35 дней, то по новой железной дороге Баку-Тбилиси-Карс грузы перевозятся из Азии в Европу всего за две недели. Мы видим, что грузоперевозки по этому пути с каждым днем увеличиваются, он станет новой очень надежной транспортной артерией", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государаства добавил, что параллельно Азербайджан является активным участником, членом транспортного коридора Север-Юг.

"В настоящее время транспортный коридор Север-Юг функционирует. На территории Азербайджана создается вся необходимая инфраструктура. Сейчас грузы спокойно транспортируются через территорию Азербайджана. В будущем в результате вложения дополнительных средств в соседних странах грузоперевалочная способность этого маршрута возрастет. Вся эта инфраструктура позволяет и впредь вкладывать в Азербайджан крупные инвестиции, так как функционируют все нефте- и газопроводы для предстоящего инвестирования нефтегазового сектора, их строительство продолжается. Транспортные возможности для инвестиций, связанных с новыми промышленными предприятиями, очень широки. Должен также отметить, что Азербайджан обладает самым крупным в Каспийском бассейне торговым флотом, у нас прекрасный инвестиционный климат. Сегодня более 200 судов осуществляют грузоперевозки в каспийских водах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что Азербайджан очень стабильная страна, как в политическом, так и в экономическом отношении.

"Поэтому я считаю, что Азербайджан является прекрасной страной для инвестирования.

Конечно, иностранные гости могут подумать, что я хвалю здесь нашу страну. Не скрываю, делаю и должен делать это. Потому что каждый глава государства должен стремиться, чтобы его страну узнали ближе, чтобы вкладывали больше средств. Но это похвала справедлива. Я довожу до гостей абсолютную правду и надеюсь, что после моих слов они с еще большей охотой будут приезжать в Азербайджан и работать здесь.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам признательность за то, что Вы совершили визит в Азербайджан и удостоили нас высокой честью. Вчера Вы принимали участие в открытии полипропиленового завода в Сумгайыте. А сегодня Вы вместе с нами скажете свое слово бизнесменам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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