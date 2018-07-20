Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем компании Rothschild and Co (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Париже встретился с председателем компании Rothschild and Co Дэвидом де Ротшильдом.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством Азербайджана с Rothschild and Co, и была отмечена необходимость расширения этого сотрудничества в банковском секторе, в сфере приватизации.

Дэвид де Ротшильд отметил об успешной деятельности в свое время его дедушки в Азербайджане, подчеркнув о желании продолжить эту тенденцию.

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