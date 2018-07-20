Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным вице-президентом Thales International (ФОТО) (версия 2)

20 июля 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Париже встретился с генеральным вице-президентом компании Thales International Рафаэлем Эскинази.

Президент Ильхам Алиев вспомнил предыдущие встречи с генеральным вице-президентом компании Thales International Рафаэлем Эскинази. Глава государства отметил важность пяти документов, которые будут подписаны сегодня между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и компанией Thales International.

Глава государства отметил заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества с компанией Thales International, подчеркнув, что компания завоевала доверие в нашей стране.

Рафаэль Эскинази высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и компанией Thales International, отметив, что усилия для расширения этих связей будут продолжены. Генеральный вице-президент компании сообщил о рассмотрении новых направлений для расширения сотрудничества.

Во время встречи было с удовлетворением отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Thales International, а также хорошие результаты, достигнутые при осуществлении различных проектов.

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