Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство

20 июля 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство. Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном к участникам заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ.

«Уважаемые участники совещания! Приветствую вас в Азербайджане и желаю успехов работе очередного заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ. Сотрудничество, осуществляемое более 25 лет в этом формате, яркий пример эффективности коллективной борьбы с вызовами и угрозами, порождаемыми сегодня международным терроризмом и другими формами транснациональной организованной преступности», - говорится в обращении главы государства.

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