Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем главного исполнительного секретаря Bouygues Travaux Publics

20 июля 2018 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Париже встретился с заместителем главного исполнительного секретаря компании Bouygues Travaux Publics Марком Адлером.

Заместитель главного исполнительного секретаря одной из крупнейших французских компаний, действующих в Азербайджане, Bouygues Travaux Publics, отметил, что представляемая им компания проявляет интерес к работе в Азербайджане в сферах транспорта, строительства, строительства метро.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил это и выразил уверенность в дальнейшем продолжении сотрудничества.

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