Президент Ильхам Алиев встретился с главой французской компании SADE

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Париже состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом французской компании SADE Патриком Лело.

На встрече было выражено удовлетворение деятельностью компании SADE в Азербайджане в проекте «Умный город» и сфере мелиорации. Патрик Лело подчеркнул, что SADE и впредь намерена продолжить деятельность в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев отметил, что деятельность компании SADE в Азербайджане поддерживается. Глава государства подчеркнул, что сфера мелиорации является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества.

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