Президент Ильхам Алиев встретился с главой французской компании SADE (версия 2)

20 июля 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Париже встретился с президентом французской компании SADE Патриком Лело.

На встрече было выражено удовлетворение деятельностью компании SADE в Азербайджане в рамках проекта "Умный город" и в сфере мелиорации. Патрик Лело сказал, что SADE намерена и впредь продолжить свою деятельность в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев отметил поддержку деятельности компании SADE в Азербайджане. Глава государства подчеркнул, что сфера мелиорации является для Азербайджана одним из приоритетных направлений.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества.

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