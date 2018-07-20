Азербайджан является стабильной страной, где царит безопасность - Фикрет Садыхов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – это образец стабильной страны, страны, где царит безопасность.

Об этом пятницу сказал Trend политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов.

Садыхов напомнил, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиевой в ходе встречи с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) отметила, что стабильность, общественный порядок, верховенство закона являются необходимым условием развития любого государства

«Азербайджан - это стабильное государство, государство, где царит безопасность. Уверен, что стабильность внутри страны будет укрепляться еще больше и вопросы безопасности будут и дальше оставаться в центре внимания. В этом есть роль силовых структур, правоохранительных органов. Она достаточно значима в укреплении всех важных приоритетов», - сказал Садыхов.

По его словам, Первый вице-президент в ходе встречи также подняла вопрос оккупации части азербайджанских территорий со стороны Армении.

«Первый вице-президент Мехрибан Алиева обратила внимание на то что, на территориях, оккупированных Арменией, процветает наркотрафик, имеет место незаконное присутствие иностранных юридических и физических лиц, которые, нарушая законодательство Азербайджанской Республики, работают там уже много лет. Это недопустимо. Первый вице-президент призвала к тому, чтобы руководители правоохранительных органов стран СНГ обратили на это внимание, предприняли определенные шаги. В противном случае вопросы безопасности и стабильности в регионе будут поставлены под сомнение», - сказал Садыхов.

Отметим, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня приняла участников заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходит в Баку.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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