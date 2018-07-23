Терроризм на оккупированных территориях Азербайджана является источником нестабильности в СНГ - депутат

23 июля 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева затронула ряд важных вопросов во время встречи с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходило в Баку. Каждый из этих вопросов имеет важное значение с точки зрения национальной безопасности и борьбы с преступностью.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу.

По его словам, Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что, прежде всего, Совет министров внутренних дел стран-участниц СНГ является хорошей платформой для эффективной борьбы с преступностью и обеспечения безопасности.

«В геостратегическом регионе, где мы живем, существует значительная разница в стабильности по сравнению с соседними регионами. Но это не означает, что эта стабильность появилась сама по себе. Несомненно, пространство СНГ является важной платформой для предотвращения преступности и обеспечения безопасности, и координационная деятельность правоохранительных органов стран-членов СНГ стала эффективным средством борьбы против возможной нестабильности, и ее сохранение в будущем соответствует национальным интересам всех государств-участников СНГ. Указывая на эти моменты, Мехрибан Алиева подчеркнула, что стабильность, общественный порядок и верховенство закона являются одними из основных условий развития каждого государства, и Азербайджан вносит значительный вклад в безопасность региона. Касаясь урегулирования нагорно-карабахской проблемы, Мехрибан Алиева подчеркнула важность решения этой проблемы, заявив, что как международное право, историческая реальность, так и справедливость находятся на стороне Азербайджана», - сказал Бабаоглу.

«Всем известно, что сегодня на оккупированных Арменией территориях Азербайджана создана среда для преступности, террористической деятельности и незаконного оборота наркотиков, что в результате также служит источником нестабильности для стран-участниц СНГ. Поэтому возвращение этих территорий их истинному владельцу, Азербайджану, должно быть в интересах всех стран-участниц СНГ. В целом на встрече основное внимание было уделено лидирующей позиции Азербайджана в СНГ и отмечен большой вклад в обеспечение безопасности этого пространства», - сказал депутат.

(Автор: Самир Али, Текст: Турал Туран)

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