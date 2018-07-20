Макрон продолжит поиск путей решения нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Франция продолжит содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в интересах народов региона. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи Президента Франции Эмманюэля Макрона с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Париже.

"Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона", - говорится в заявлении администрации главы Французской Республики, сообщает ТАСС.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.