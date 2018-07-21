Али Гасанов: Сегодня передовые азербайджанские медиа способны вести конкуренцию на любом медиа-пространстве мира(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялась церемония награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, объявленного Государственным фондом поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ГФСМИ) по случаю 22 июля – Дня национальной печати.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли отметил, что за более чем 9-летний период деятельности ГФСМИ государство выделило на развитие печати средства в размере свыше 35 миллионов манатов. Он подчеркнул, что эти средства в основном направлены на развитие печатных медиа, укрепление их материально-технической базы. Фонд регулярно организует конкурсы. Нынешний конкурс проведен по 19 направлениям. На конкурс были представлены 162 статьи от 66 СМИ. Они были оценены экспертами, по каждому направлению победителями объявлены 6 статей. По первому месту определена одна, по второму месту – две, по третьему месту – три статьи. В целом по 19 направлениям победителями объявлены 114 статей.

Затем победителям конкурса были вручены награды.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на мероприятии, сказал, что в этом году страна отмечает важный этап истории своей государственности.

"Недавно мы отпраздновали 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики. Отмечая 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, мы не забываем отметить и праздник наших национальных медиа. История азербайджанских медиа старше Азербайджанской Демократической Республики. Как вам известно, в 1875 году по непосредственной инициативе ученого-просветителя, передового представителя интеллигенции Гасан бека Зардаби, которому принадлежат важные заслуги в просвещении азербайджанского народа, развитии образования, была создана газета «Экинчи». Создание «Экинчи» стало результатом долгого пути национального, культурного, духовного развития. Когда Азербайджан находился в составе Российской империи, просвещение нашего народа было не в интересах самодержавия, поэтому газета «Экинчи» просуществовала всего два года. Доносы, которые писали армяне, привели к закрытию газеты. Однако с закрытием «Экинчи» развитие азербайджанских медиа не прекратилось. Интеллигенция, сформированная в школе «Экинчи», оказала поддержку дальнейшему развитию азербайджанских медиа", - сказал Гасанов.

Подчеркнув, что после падения Демократической Республики Азербайджан был включен в состав Советского Союза, Али Гасанов отметил: "В то время, руководствуясь социалистическими принципами, мы вынуждены были в рамках дозволенного развивать наши медиа, национально-духовные ценности, просветительство. Во время первого периода руководства Азербайджаном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым – в 1978 году азербайджанский язык был объявлен государственным языком, что придало мощный импульс развитию национальных медиа в тот период".

Продолжая выступление, помощник Президента отметил, что после восстановления независимости в Азербайджане стали появляться независимые медиа. "Ликвидация в 1998 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым всех механизмов государственного регулирования азербайджанских медиа, отмена цензуры имели такое же важное значение, как и заслуги Гасан бека Зардаби в создании азербайджанской национальной печати. Развитие азербайджанских медиа началось с того времени. Сегодня передовые азербайджанские медиа способны вести конкуренцию на любом медиа-пространстве мира. Мы слышим голос азербайджанских журналистов не только в нашей стране, но и во всем медиа-мире. Важную роль в этом деле играет проводимая Ильхамом Алиевым политика по обеспечению свободы медиа, плюралистического общества. Сегодня азербайджанские медиа добились большого развития. Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание, заботу о медиа. Предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым шаги, направленные на устранение социальных проблем журналистов, улучшение их жилищно-бытовых условий, приносят свои плоды», - подчеркнул он.

Али Гасанов подчеркнул, что сегодня азербайджанские и турецкие медиа вместе выступают и отстаивают интересы наших государств. Наглядным примером тому служит участие турецких журналистов в сегодняшнем мероприятии.

В свою очередь посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал поздравил азербайджанских журналистов с Днем национальной печати. Посол отметил, что развитие братских отношений между нашими странами вызывает удовлетворение.

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