Визит Президента Ильхама Алиева в Париж очень важен, учитывая средства влияния Армении на Францию - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию показывает, что отношения между двумя странами вступили в новый этап.

Об этом сказал Trend в субботу депутат парламента Азербайджана Рауф Алиев.

Депутат отметил, что отношения между двумя странами начались с открытия посольства Франции в Азербайджане в феврале 1992 года и деятельности посольства Азербайджана во Франции 20 ноября 1994 года.

«За прошедший период отношения между двумя странами развивались в различных сферах, двусторонние отношения развивались по нарастающей», - сказал Алиев.

Депутат отметил, что для Азербайджана важны отношения такого уровня с Францией как сопредседателем Минской группы, как одним из влиятельных государств Европы и мира.

«Визит Ильхама Алиева в Париж имеет очень важное значение, учитывая происходящие в мире процессы и средства влияния Армении на Францию. В развитии дружественных отношений между двумя странами есть огромные заслуги Фонда Гейдара Алиева, а также непосредственно президента Фонда, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в частности учитывая ее вклад в развитие связей с Францией в гуманитарной сфере. Подписание договоров о сотрудничестве и дружбе между 15 городами Азербайджана и Франции способствует еще большему развитию дружественных отношений между странами и народами», - сказал Рауф Алиев.

По его словам, многочисленные встречи на официальном уровне, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым, важны с точки зрения развития отношений в политической, экономической и культурной сферах, а также реализации будущих проектов в этих сферах.

«Нынешний визит главы государства во Францию способствует сотрудничеству между двумя странами и народами и поднятию дружественных отношений на более высокий уровень. Эти отношения еще более будут развиваться, потому что отвечают интересам двух стран и народов», - сказал депутат.

Отметим, что в рамках визита Президента Азербайджана во Францию были проведены плодотворные встречи с представителями 11 крупнейших французских компаний, в числе которых Rothschild and Co, Airbus, TOTAL, Thales International, Naval, группы SUEZ и CIFAL, компании SADE, IVECO France, Bouygues Travaux Publics, Wilmotte & Associés Architectes.

Как сказал депутат, подписанные во время визита контракты на сумму более двух миллиардов долларов также способствуют развитию экономики страны в различных сферах и в целом укреплению азербайджанской экономики.

(Автор: Самир Али)

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