Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

21 июля 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути развития и дальнейшего укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народа Египта – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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