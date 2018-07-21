Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути развития и дальнейшего укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народа Египта – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.