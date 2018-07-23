Нынешнее состояние медиа Азербайджана можно считать пиком 143-летнего пути развития - эксперт

БАКУ /Trend/ - Медиа Азербайджана прошли большой путь развития, нынешнее их состояние можно считать пиком 143-летнего пути развития.

Об этом Trend сказал главный редактор газеты "Bakı Xəbər", эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что за эти годы медиа Азербайджана достигли высоких результатов.

«Социальное положение журналистов улучшилось, предприняты шаги по решению проблемы с обеспечением их квартирами. Достигнуты высокие результаты по международной интеграции медиа», - сказал Гулиев.

Главный редактор отметил, что в настоящее время для прессы характерны глубокий патриотизм и защита интересов государственности.

«Результаты развития медиа вызывают гордость. А самым большим достижением является то, что медиа являются прогосударственными. Естественно, это результат проделанной работы», - сказал Гулиев.

По словам эксперта, в результате осуществленной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политики укрепилась материально-техническое положение органов медиа.

«Выделение средств данной сфере распоряжениями главы государства, обеспечение квартирами журналистов, проведение конкурсов эссе, поддержка нуждающихся журналистов сыграли большую роль в становлении медиа как прогосударственных», - сказал Гулиев.

Главный редактор считает, что, с другой стороны, в результате мер, осуществленных Фондом господдержки развития СМИ, укрепились связи между медиа и органами исполнительной власти.

«Конечно, перечисленное является лишь частью картины пути развития медиа Азербайджана. За каждой озвученной мыслью - множество элементов и деталей», - добавил Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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