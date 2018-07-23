Визит Президента Ильхама Алиева во Францию придаст новую динамику отношениям двух стран - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-французские отношения имеют большие перспективы и большой потенциал, считает депутат парламента Азербайджана, историк Муса Гасымлы.

“Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию активизирует этот потенциал и придаст динамику отношениям между обеими странами”, - сказал в понедельник Trend депутат.

Он подчеркнул большое значение визита Президента Ильхама Алиева во Францию. “В первую очередь, Франция является одной из ведущих стран мира, постоянным членом Совета безопасности ООН, сопредседателем Минской группы ОБСЕ, одним из членов “Большой семерки”, - сказал Гасымлы.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Францией имеют исторические корни.

“Государственная независимость Азербайджанской Демократической Республики (АДР) впервые была признана 11 января 1920 года в Париже. Представители АДР жили во Франции, а также Франция была одной из тех стран, которая прилагала усилия для восстановления независимости Азербайджана после оккупации большевиками. Франция помогала азербайджанским эмигрантам. В свою очередь, Азербайджан оказал исключительные услуги Франции для ее освобождения от фашистов. Азербайджанцы принимали участие в Движении сопротивления Франции”, - сказал Гасымлы.

Депутат подчеркнул, что после восстановления государственной независимости Азербайджана азербайджано-французские отношения развивались на новой основе. “Первый зарубежный визит общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в декабре 1993 года был совершен именно во Францию. Азербайджано-французские отношения получили серьезное развитие и в период президентства Ильхама Алиева. В Баку действуют французский лицей, Азербайджано-французский университет, французские компании. Без сомнения, в развитии отношений между двумя странами исключительную роль сыграло то, что во всех сферах сотрудничества они были равноправными”, - отметил депутат.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.

(Авторы: Ильхама Исабалаева, Азад Гасанли)

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