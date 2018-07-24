Мероприятия, проведенные Фондом Гейдара Алиева во Франции, направлены на дальнейшее углубление гуманитарных связей двух стран - депутат

24 июля 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мероприятия, проведенные Фондом Гейдара Алиева во Франции, направлены на дальнейшее углубление гуманитарных связей двух стран. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Рзаев подчеркнул, что дальнейшее улучшение отношений с Францией очень полезно для Азербайджана, поскольку в дальнейшем Франция может приумножить свои усилия для скорейшего решения нагорно-карабахской проблемы. «Президент Ильхам Алиев провел во Франции переговоры по экономическим вопросам, а также встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудил нагорно-карабахский конфликт. Безусловно, эти встречи важны для обоих государств, поскольку Азербайджан – страна, обеспечивающая энергетическую безопасность Европы», - сказал Рзаев.

Депутат отметил, что расширение отношений с Францией, являющейся одной из ведущих стран, одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и обладающей большим авторитетом на международной арене, очень важно. «Азербайджан ожидает от Франции действенных шагов по решению нагорно-карабахского конфликта», - сказал Рзаев.

Он отметил, что культурные мероприятия, которые постоянно проводятся в этой стране при организации Фонда Гейдара Алиева, в том числе вечер, посвященный 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики, 10-летнему юбилею «Бакинского процесса» в Париже, Дни азербайджанской культуры в городе Канны направлены на развитие взаимоотношений двух стран, в частности на дальнейшее углубление гуманитарных связей.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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