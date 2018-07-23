На примере крупных французских компаний мир видит, что ненефтяной сектор Азербайджана превратился в очень перспективную сферу - эксперт

23 июля 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Особая активность ненефтяных компаний Франции в ходе переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым является очередным подтверждением успешной модели развития ненефтяного сектора Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты “Bakı Xəbər” Айдын Гулиев, комментируя визит Президента Ильхама Алиева 19-20 июля в Париж.

Отметим, что в рамках визита главы государства прошли встречи с представителями 11 крупных французских компаний и были подписаны соглашения более чем на два миллиарда долларов.

Гулиев отметил, что парижские встречи Президента Ильхама Алиева и документы, подписанные в рамках этого визита, являются очень привлекательными с точки зрения открытия более широких перспектив сотрудничества в сфере экономики.

По его словам, реализация соглашений на сумму свыше двух миллиардов долларов принесет взаимную выгоду на сотни миллионов долларов в сферах инвестиций, торговли и бизнеса, позволит открыть тысячи новых рабочих места и улучшить условия жизни сотен людей.

Эксперт сказал, что отдельное внимание нужно уделить тому факту, что соглашения, достигнутые в рамках визита в Париж главы Азербайджанского государства, в абсолютном большинстве охватывают ненефтяной сектор.

“Для Азербайджана это в положительном смысле новое явление. Если в последние годы зарубежные компании прилагали усилия для налаживания сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовом секторе, то сейчас мы видим стремительный рост интереса и активизацию со стороны зарубежных ненефтяных компаний. Доказательством этому является то, что ненефтяные компании, с представителями которых провел встречи Президент Азербайджана в Париже, действуют в ненефтяном секторе. Визит Президента Ильхама Алиева в Париж также значим как показатель роста интереса к ненефтяному рынку Азербайджана”, - сказал он.

Гулиев добавил, что интерес ненефтяных компаний Франции к Азербайджану является неслучайным и полностью опирается на азербайджанские реалии.

Собеседник агентства, отметив усилия главы государства по улучшению бизнес- и инвестиционной среды в стране, подчеркнул, что политика по развитию ненефтяного сектора дала реальные результаты.

Никто не сомневается, сказал Гулиев, в нерушимой стабильности и безопасности в Азербайджане. По его словам, интерес французских ненефтяных компаний поможет повысить интерес ненефтяных компаний из других стран мира к ненефтяному сектору Азербайджана.

“На примере крупных французских компаний мир видит, что ненефтяной сектор Азербайджана превратился в очень прибыльную и перспективную сферу”, - сказал Гулиев.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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