Азербайджан и Турция обсудили проекты по усилению боевых возможностей ВВС

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором компании "Аэрокосмическая промышленность" Турции Темелем Котилем, сообщает минобороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации взаимных визитов экспертных групп в сфере авиации в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, обмена опытом между специалистами, военного образования и другие представляющие интерес вопросы.

Стороны затронули также вопросы реализации различных программ, в том числе совместных проектов по изучению и применению нового поколения боевых самолетов и вертолетов, способных усилить возможности Военно-воздушных сил Азербайджана.

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