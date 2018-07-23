Президент Ильхам Алиев изменил состав азербайджано-болгарской совместной комиссии

23 июля 2018 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от шестого марта 2008 года “Об утверждении нового состава с азербайджанской стороны Совместной комиссии между Азербайджаном и Болгарией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству”.

Согласно распоряжению, состав комиссии дается в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии

Министр сельского хозяйства Азербайджана

Члены комиссии:

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана

Заместитель министра экономики Азербайджана

Заместитель министра культуры Азербайджана

Заместитель министра энергетики Азербайджана

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Заместитель министра образования Азербайджана

Заместитель министра здравоохранения Азербайджана

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Болгарии

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать болгарскую сторону об изменениях.

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