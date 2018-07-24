Визит Президента Азербайджана во Францию придаст импульс еще большему развитию двусторонних связей – депутат

24 июля 2018 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экономические отношения между Азербайджаном и Францией развиваются по нарастающей, сказал Trend депутат парламента Азербайджана Рауф Алиев.

По его словам, визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию является показателем выхода двусторонних отношений на новый уровень, в том числе в сфере экономики.

«В ходе визита Президент Азербайджана провел встречи с представителями 11 крупных французских компаний, в числе которых SADE, Bouygues Travaux Publics, CIFAL, IVECO France, Airbus, Total. На этих встречах было отмечено наличие больших перспектив для развития экономических отношений между двумя странами. Между Азербайджаном и французскими компаниями было заключено соглашений на сумму более двух миллиардов долларов», - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что большинство французских компаний, с которыми были заключены контракты, заинтересовано в инвестициях в ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

«Это отвечает проводимым в Азербайджане по инициативе Президента экономическим реформам, направленным на развитие ненефтяного сектора. Уверен, что визит главы государства во Францию создаст условия для выхода на новый уровень отношений между двумя странами по всем направлениям, включая экономическую сферу, и эти отношения будут еще больше развиваться в соответствии с волей двух государств и народов», - сказал Алиев.

(Авторы: Илькин Шафиев, Ильхама Исабалаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
UNEC будет применять новую модель в обучении на турецком языке
Бизнес 09:19
Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан (Эксклюзив)
Бизнес 07:58
Хикмет Гаджиев: Заявления Давида Тонояна можно сравнить с рассказами тамады на армянских свадьбах
Политика 23 июля 23:38
МИД: Азербайджан 25 лет ведет переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, что уже является самой большой уступкой
Нагорно-карабахский конфликт 23 июля 20:13
Минобороны Азербайджана: Заявлениями о российском вооружении армянский министр пытается обмануть свой народ
Нагорно-карабахский конфликт 23 июля 19:48
Лента новостей
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Бизнес 09:58
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета в Кыргызстане
Узбекистан 09:26
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июля
Бизнес 09:23
UNEC будет применять новую модель в обучении на турецком языке
Бизнес 09:19
Туркменистан обсудил со странами Центральной Азии вопросы инвестиционного сотрудничества
Экономика 08:20
Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан (Эксклюзив)
Бизнес 07:58
Азербайджан будет экспортировать современные солнечные панели
Энергетика 06:59
В Мехико заслуженного журналиста убили при ограблении
Другие страны 05:53