Визит Президента Азербайджана во Францию придаст импульс еще большему развитию двусторонних связей – депутат

БАКУ /Trend/ - Экономические отношения между Азербайджаном и Францией развиваются по нарастающей, сказал Trend депутат парламента Азербайджана Рауф Алиев.

По его словам, визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию является показателем выхода двусторонних отношений на новый уровень, в том числе в сфере экономики.

«В ходе визита Президент Азербайджана провел встречи с представителями 11 крупных французских компаний, в числе которых SADE, Bouygues Travaux Publics, CIFAL, IVECO France, Airbus, Total. На этих встречах было отмечено наличие больших перспектив для развития экономических отношений между двумя странами. Между Азербайджаном и французскими компаниями было заключено соглашений на сумму более двух миллиардов долларов», - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что большинство французских компаний, с которыми были заключены контракты, заинтересовано в инвестициях в ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

«Это отвечает проводимым в Азербайджане по инициативе Президента экономическим реформам, направленным на развитие ненефтяного сектора. Уверен, что визит главы государства во Францию создаст условия для выхода на новый уровень отношений между двумя странами по всем направлениям, включая экономическую сферу, и эти отношения будут еще больше развиваться в соответствии с волей двух государств и народов», - сказал Алиев.

(Авторы: Илькин Шафиев, Ильхама Исабалаева)

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