Подписанные с французскими компаниями контракты внесут вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию и проведенные многочисленные встречи показывают, что сотрудничество между двумя государствами вступило в новый этап.

Об этом во вторник сказал Trend член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов.

По его словам, в частности, большая активность, которую руководители крупных французских компаний ненефтяного сектора проявили в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, является показателем большого интереса к ненефтяному сектору Азербайджана.

«В то же время это показывает, что Азербайджан признан в мире как надежный партнер и стабильная страна для вложения инвестиций. Соглашения, подписанные в рамках этого визита с французскими компаниями на сумму более двух миллиардов долларов, имеют большое значение с точки зрения развития ненефтяного сектора и привлечения инвестиций в Азербайджан. Эти соглашения будут служить созданию в стране новых рабочих мест, росту ВВП, улучшению благосостояния народа», - сказал Гусейнов.

Как сказал депутат, столь большой интерес французских компаний к Азербайджану – результат взвешенной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

«В Азербайджане царит политическая стабильность, создан благоприятный бизнес-климат. В то же время реализация страной таких масштабных проектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, газопроводы TAP и TANAP, имеющих важное значение для мира, способствовала еще большему улучшению имиджа Азербайджана на международной арене, и, как результат, компании, работающие в ненефтяном секторе, проявляют интерес к инвестированию в Азербайджан», - сказал Гусейнов.

По мнению депутата, расширение сотрудничества в экономической сфере также внесет вклад в углубление отношений и в культурной, социальной и других сферах между Азербайджаном и Францией.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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