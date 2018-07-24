Визит Президента Ильхама Алиева во Францию особо значим с точки зрения объективного подхода к решению карабахской проблемы - депутат

24 июля 2018 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию очень важен с точки зрения дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазиль Мустафа.

Депутат отметил, что Франция - одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, являющейся посредником в урегулировании нагорно-карабахской проблемы, поэтому отношения с этой страной важны для Азербайджана.

«Визит главы государства во Францию особо значим с точки зрения объективного подхода к нагорно-карабахскому конфликту. В ходе визита внимание акцентировалось на экономическом сотрудничестве Азербайджана и Франции, налаживании в дальнейшем более продуктивных отношений в энергетических проектах», - сказал депутат.

По его словам, развитие сотрудничества со странами, где сильное армянское лобби и которые поддерживают армян, заставляет эти страны думать об интересах Азербайджана, когда они предпринимают те или иные шаги.

«В этом плане думаю, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию даст положительный результат», - сказал Фазиль Мустафа.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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