Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гарадагском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Локбатан-Гызылдаш в Гарадагском районе Баку.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Локбатан-Гызылдаш, соединяющей четыре населенных пункта с населением 46 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 7,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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