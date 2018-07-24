Спикер парламента и министр обороны Турции посетят Азербайджан

24 июля 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым и министр обороны Хулуси Акар совершат первые после выборов визиты в Азербайджан.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что всегда чувствует себя в Азербайджане как дома.

«Мы - братья, одна нация, два государства. У нас общая традиция – первые визиты после выборов совершаются в Азербайджан и Турцию. Председатель парламента Бинали Йылдырым и министр обороны Хулуси Акар также совершат свои первые визиты в Азербайджан», - сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что Азербайджан и Турция играют важную роль в регионе, реализуют совместные крупные проекты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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