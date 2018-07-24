Мевлют Чавушоглу: Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях

24 июля 2018 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что Азербайджан и Турция реализуют в регионе совместные крупные проекты.

«Был реализован проект Баку-Тбилиси-Карс, и сегодня многие страны хотят присоединиться к нему», - сказал Чавушоглу.

По его словам, Азербайджан и Турция - братские страны.

«Впереди много проектов. Мы усилим деятельность в международных организациях. В этих организациях все сильнее проявляются расизм, дискриминация. Поэтому Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях», - сказал глава МИД.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мевлют Чавушоглу: Поздравление армянскому министру не означает изменения позиции Турции
Политика 19:20
Азербайджан принял своевременные меры против движения Гюлена - МИД Турции
Политика 19:09
Спикер парламента и министр обороны Турции посетят Азербайджан
Политика 18:45
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 17:32
Турция не допустит повторения Ходжалинской трагедии - Мевлют Чавушоглу
Политика 26 февраля 15:17
В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 20 декабря 2017 10:40
Лента новостей
Минтранс Азербайджана выделил дополнительные средства на посвященную апрельским боям VR-игру (ФОТО)
ИКТ 19:23
Мевлют Чавушоглу: Поздравление армянскому министру не означает изменения позиции Турции
Политика 19:20
Азербайджан принял своевременные меры против движения Гюлена - МИД Турции
Политика 19:09
Мэй заявила, что теперь руководить переговорами с ЕС по Brexit будет лично
Европа 19:06
В Греции число жертв пожаров увеличилось до 74 (Обновлено)
Европа 18:59
В Израиле заявили, что военные пытались связаться с истребителем ВВС Сирии
Израиль 18:57
Китай снизил розничные цены на бензин и дизельное топливо
Бизнес 18:55
Турция не обязана подчиняться требованиям США и присоединяться к санкциям против Ирана - глава МИД
Турция 18:54
Китайские суды заключили соглашение по взаимодействию в рамках "Пояса и пути"
Бизнес 18:52